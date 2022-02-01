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Вторник, 1 февраля, 2022

Хозяина наркопритона на улице Бирюзова отправили в колонию

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Хозяина наркопритона на улице Бирюзова отправили в колонию

7info
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В Рязани суд отправил в колонию местного жителя, устроившего наркопритон в своей квартире на улице Бирюзова. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчина сам принимал наркотики, имеет судимость за их незаконную покупку и хранение. С января по июнь 2021 года рязанец предоставлял свою квартиру знакомым для употребления запрещённых веществ.

Вину Л. полностью признал, подробно рассказал о противоправных действиях. Это стало смягчающим обстоятельством. В то же время преступление совершено в период испытательного срока по предыдущему приговору.

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Суд решил, что без изоляции от общества исправление рязанца невозможно, приговорив его к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

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