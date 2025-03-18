«Хорошие новости» для рязанцев на президентской платформе «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата РФ объявили о запуске федерального проекта «Хорошие новости». Присоединиться к проекту может любой житель Рязанской области – для участия достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Хорошие новости». Проект продвигает только проверенный контент, поддерживает лидеров общественного мнения и рассказывает о достижениях российских регионов.
Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности, которая поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в социальных сетях.
Участникам образовательной программы предстоит выполнять задания в мобильном приложении, освещая достижения россиян в сферах науки и технологий, медицины, волонтерства, культуры, спорта, экологии и других. Так, другие пользователи будут получать позитивную проверенную информацию о новых разработках российских ученых, строительстве крупных объектов инфраструктуры, масштабных социальных инициативах и в целом о достижениях страны и соотечественников. В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.
По итогам обучения наиболее активные участники получат возможность попасть на стажировки в крупные компании, поработать с наставниками поучаствовать в федеральных мероприятиях и пройти образовательные курсы.
В рамках запуска проекта в Москве прошла креативная сессия «Лидеры мнений в России: кто и зачем», на которой участники обсудили ключевые компетенции современных лидеров мнений, их влияние на развитие общества и разобрали эффективные механики вовлечения аудитории. В ходе групповой работы команды разработали медиапроекты по пяти направлениям – спорт, волонтерство, профессиональная самореализация, интернет-пространство и культура. Итоговые инициативы были загружены в мобильное приложение «Хорошие новости» для голосования за лучшие идеи.
В ближайшее время в мобильном приложении «Хорошие новости» появится детальная информация о новых возможностях для пользователей, а также будет запущен первый образовательный марафон проекта.