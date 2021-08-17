ХК «Рязань» начнёт сезон на домашнем льду

Высшая хоккейная лига утвердила календарь матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-20/21. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».
В связи с продолжающейся мировой пандемией COVID-19 иностранные команды по-прежнему не смогут принять участия в чемпионате. Также руководством московского «Динамо» было принято решение об упразднении команды «Динамо» Московская область.
Таким образом в новом сезоне Париматч ВХЛ — Кубка Шелкового пути сыграют 27 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В Регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (26 — на своем поле и 26 — на поле соперника).
Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 702 матча.
ХК «Рязань» откроет Регулярный чемпионат 5 сентября дома игрой против «Дизеля». Первый выездной матч рязанской команды пройдёт 16 сентября в Воронеже: «горожане» сыграют с «Бураном».
Календарь матчей ХК «Рязань» на первом этапе:
5 сентября (воскресенье)
ХК «Рязань» — «Дизель»
7 сентября (вторник)
ХК «Рязань» — «ЦСК ВВС»
9 сентября (четверг)
ХК «Рязань» — «Лада»
11 сентября (суббота)
ХК «Рязань» — «Барс»
16 сентября (четверг)
«Буран» — ХК «Рязань»
18 сентября (суббота)
«Ростов» — ХК «Рязань»
20 сентября (понедельник)
ХК «Тамбов» — ХК «Рязань»
22 сентября (среда)
«АКМ» — ХК «Рязань»
26 сентября (воскресенье)
ХК «Рязань» -«Металлург Нк»
28 сентября (вторник)
ХК «Рязань» — «Ермак»
30 сентября (четверг)
ХК «Рязань» — «Сокол Кр»
2 октября (суббота)
ХК «Рязань» — «Омские Крылья»
8 октября (пятница)
«Югра» — ХК «Рязань»
10 октября (воскресенье)
«Рубин» — ХК «Рязань»
12 октября (вторник)
«Звезда» — ХК «Рязань»
18 октября (понедельник)
ХК «Рязань» — «Нефтяник»
20 октября (среда)
ХК «Рязань» — «Молот»
22 октября (пятница)
ХК «Рязань» — «Торос»
24 октября (воскресенье)
ХК «Рязань» — «Ижсталь»
30 октября (суббота)
«Химик Вс» — ХК «Рязань»
5 ноября (пятница)
ХК «Рязань» — «Динамо СПБ»
7 ноября (воскресенье)
ХК «Рязань» — «СКА-Нева»
13 ноября (суббота)
«Зауралье» — ХК «Рязань»
15 ноября (понедельник)
«Горняк-УГМК» — ХК «Рязань»
17 ноября (среда)
«Южный Урал» — ХК «Рязань»
19 ноября (пятница)
«Челмет» — ХК «Рязань»
23 ноября (вторник)
ХК «Рязань» — «Химик Вс»
30 ноября (вторник)
ХК «Рязань» — «Челмет»
2 декабря (четверг)
ХК «Рязань» — «Горняк-УГМК»
4 декабря (суббота)
ХК «Рязань» — «Зауралье»
6 декабря (понедельник)
ХК «Рязань» — «Южный Урал»
12 декабря (воскресенье)
«СКА-Нева» — ХК «Рязань»
14 декабря (вторник)
Динамо СПб — ХК «Рязань»
23 декабря (четверг)
«Торос» — ХК «Рязань»
25 декабря (суббота)
«Молот» — ХК «Рязань»
27 декабря (понедельник)
«Ижсталь» — ХК «Рязань»
29 декабря (среда)
«Нефтяник» — ХК «Рязань»
10 января (понедельник)
ХК «Рязань» — «Рубин»
12 января (среда)
ХК «Рязань» — «Звезда»
16 января (воскресенье)
ХК «Рязань» — «Югра»
20 января (четверг)
«Сокол Кр» — ХК «Рязань»
22 января (суббота)
«Ермак» — ХК «Рязань»
25 января (вторник)
«Омские Крылья» — ХК «Рязань»
27 января (четверг)
«Металлург Нк» — ХК «Рязань»
31 января (понедельник)
ХК «Рязань» — «Ростов»
2 февраля (среда)
ХК «Рязань» — «АКМ»
4 февраля (пятница)
ХК «Рязань» — ХК «Тамбов»
6 февраля (воскресенье)
ХК «Рязань» — «Буран»
11 февраля (пятница)
«Лада» — ХК «Рязань»
13 февраля (воскресенье)
«ЦСК ВВС» — ХК «Рязань»
15 февраля (вторник)
«Барс» — ХК «Рязань»
17 февраля (четверг)
«Дизель» — ХК «Рязань»
В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т. д. Все серии плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.
Плей-офф стартует 21 февраля 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.