ХК «Рязань» начнёт сезон на домашнем льду

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Высшая хоккейная лига утвердила календарь матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-20/21. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

В связи с продолжающейся мировой пандемией COVID-19 иностранные команды по-прежнему не смогут принять участия в чемпионате. Также руководством московского «Динамо» было принято решение об упразднении команды «Динамо» Московская область.

Таким образом в новом сезоне Париматч ВХЛ — Кубка Шелкового пути сыграют 27 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В Регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча (26 — на своем поле и 26 — на поле соперника).

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 702 матча.

ХК «Рязань» откроет Регулярный чемпионат 5 сентября дома игрой против «Дизеля». Первый выездной матч рязанской команды пройдёт 16 сентября в Воронеже: «горожане» сыграют с «Бураном».

Календарь матчей ХК «Рязань» на первом этапе:

5 сентября (воскресенье)

ХК «Рязань» — «Дизель»

7 сентября (вторник)

ХК «Рязань» — «ЦСК ВВС»

9 сентября (четверг)

ХК «Рязань» — «Лада»

11 сентября (суббота)

ХК «Рязань» — «Барс»

16 сентября (четверг)

«Буран» — ХК «Рязань»

18 сентября (суббота)

«Ростов» — ХК «Рязань»

20 сентября (понедельник)

ХК «Тамбов» — ХК «Рязань»

22 сентября (среда)

«АКМ» — ХК «Рязань»

26 сентября (воскресенье)

ХК «Рязань» -«Металлург Нк»

28 сентября (вторник)

ХК «Рязань» — «Ермак»

30 сентября (четверг)

ХК «Рязань» — «Сокол Кр»

2 октября (суббота)

ХК «Рязань» — «Омские Крылья»

8 октября (пятница)

«Югра» — ХК «Рязань»

10 октября (воскресенье)

«Рубин» — ХК «Рязань»

12 октября (вторник)

«Звезда» — ХК «Рязань»

18 октября (понедельник)

ХК «Рязань» — «Нефтяник»

20 октября (среда)

ХК «Рязань» — «Молот»

22 октября (пятница)

ХК «Рязань» — «Торос»

24 октября (воскресенье)

ХК «Рязань» — «Ижсталь»

30 октября (суббота)

«Химик Вс» — ХК «Рязань»

5 ноября (пятница)

ХК «Рязань» — «Динамо СПБ»

7 ноября (воскресенье)

ХК «Рязань» — «СКА-Нева»

13 ноября (суббота)

«Зауралье» — ХК «Рязань»

15 ноября (понедельник)

«Горняк-УГМК» — ХК «Рязань»

17 ноября (среда)

«Южный Урал» — ХК «Рязань»

19 ноября (пятница)

«Челмет» — ХК «Рязань»

23 ноября (вторник)

ХК «Рязань» — «Химик Вс»

30 ноября (вторник)

ХК «Рязань» — «Челмет»

2 декабря (четверг)

ХК «Рязань» — «Горняк-УГМК»

4 декабря (суббота)

ХК «Рязань» — «Зауралье»

6 декабря (понедельник)

ХК «Рязань» — «Южный Урал»

12 декабря (воскресенье)

«СКА-Нева» — ХК «Рязань»

14 декабря (вторник)

Динамо СПб — ХК «Рязань»

23 декабря (четверг)

«Торос» — ХК «Рязань»

25 декабря (суббота)

«Молот» — ХК «Рязань»

27 декабря (понедельник)

«Ижсталь» — ХК «Рязань»

29 декабря (среда)

«Нефтяник» — ХК «Рязань»

10 января (понедельник)

ХК «Рязань» — «Рубин»

12 января (среда)

ХК «Рязань» — «Звезда»

16 января (воскресенье)

ХК «Рязань» — «Югра»

20 января (четверг)

«Сокол Кр» — ХК «Рязань»

22 января (суббота)

«Ермак» — ХК «Рязань»

25 января (вторник)

«Омские Крылья» — ХК «Рязань»

27 января (четверг)

«Металлург Нк» — ХК «Рязань»

31 января (понедельник)

ХК «Рязань» — «Ростов»

2 февраля (среда)

ХК «Рязань» — «АКМ»

4 февраля (пятница)

ХК «Рязань» — ХК «Тамбов»

6 февраля (воскресенье)

ХК «Рязань» — «Буран»

11 февраля (пятница)

«Лада» — ХК «Рязань»

13 февраля (воскресенье)

«ЦСК ВВС» — ХК «Рязань»

15 февраля (вторник)

«Барс» — ХК «Рязань»

17 февраля (четверг)

«Дизель» — ХК «Рязань»

В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т. д. Все серии плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.

Плей-офф стартует 21 февраля 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.