ХК «Рязань-ВДВ» завершил сезон без плей-офф победой в Пензе

Команда «Рязань-ВДВ» завершила сезон 2022/23 победой в Пензе над «Дизелем» со счётом 3:1. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Этой победой в последнем матче регулярного чемпионата рязанская команда прервала антирекордную для себя в текущем сезоне серию из шести поражений.

Счёт в матче открыл нападающий «Рязань-ВДВ» Николай Владимиров. После того, как соперник во втором периоде сравнял, решающим стала третья двадцатиминутка. В ней исход встречи был предопределён двумя голами нападающего Филиппа Толузакова, для которого они стали 16-й и 17-и шайбами в этом сезоне и 149-й и 150-й шайбами в ВХЛ.

Ключевой для рязанской команды стали поистине вдохновенная игра вратаря Дениса Попова, который отразил 37 (!) бросков.

«Рязань-ВДВ» играл без целого ряда травмированных игроков основного состава: нападающих Исаака Валицкого, Дениса Баранова и капитана команды защитника Николая Полунина. Буквально после прошлого матча к числу травмированных добавился и центр первого звена Виктор Пластинин, в отсутствие Полунина исполнявший обязанности капитана. На матч с «Дизелем» капитаном рязанской команды впервые в сезоне вышел нападающий Никита Сироткин.

Это был последний матч «Рязань-ВДВ» в сезоне. В регулярном чемпионате ВХЛ команда провела 50 игр, в которых одержала 15 побед в основное время, две победы в овертайме и три — по буллитам. 49 очков позволили «Рязань-ВДВ» занять лишь 19-е место.