ХК «Рязань-ВДВ» проиграл домашний матч «Торпедо-Горький» в овертайме

Во вторник, 18 февраля, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели очередную встречу чемпионата ВХЛ: во Дворце спорта «Олимпийский» рязанцы принимали нижегородское «Торпедо-Горький» и уступили в овертайме — 3:4.

Гости сделали хороший задел в первом периоде, который завершился со счётом 3:1 в их пользу. Во втором и третьем периоде хозяева забросили по шайбе, переведя матч в дополнительное время. В овертайме отличились нижегородцы.

Валерий Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

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«По тому, как развивалась игра, конечно, надо сказать, что мы сегодня больше завоевали очко, чем отдали два. Все-таки играли с соперником хорошего уровня и, в общем-то, готовились к этой игре. Нас опять накрыло небольшое затмение в первом периоде, когда мы вдруг забыли, что надо делать в определенных ситуациях, допустили грубейшие индивидуальные ошибки. Соперник тут же этим воспользовался, но в то же время я благодарен ребятам, что, начиная со второго периода, мы опять начали вытаскивать игру, перетягивать ее в свою сторону.

В третьем периоде мы уже выглядели посильнее, поувереннее, у нас была возможность выиграть в основное время, но сегодня, наверное, фортуна была не на нашей стороне. Тут надо отдать должное сопернику: он очень сильный технически, и индивидуального мастерства там хватает, чтобы реализовать моменты.

Хорошо вошел Еременко, он держал нас в игре. Хочу отметить в целом всю команду: мы пропустили в меньшинстве, сделали неправильные вещи, но потом исправились, пришли в себя и уже показывали хороший командный хоккей, наш рязанский хоккей. При поддержке, как всегда, полного «Олимпийского» — за что всем зрителям большое спасибо!».

Ещё одна новость из стана команды. В матче с «Торосом» форвард «Рязани-ВДВ» Иван Петраков провел свой 500-й матч в ВХЛ. За полтысячи игр в лиге нападающий набрал 259 (113+146) очков.