Хирурги Рязанского кардиодиспансера впервые в регионе имплантировали СРТ-Д

В Рязанском кардиодиспансере впервые в нашем регионе провели имплантацию СРТ-Д. Это многофункциональное устройство может работать как электрокардиостимулятор, улучшать функцию сердца и в экстренных случаях наносить разряд для спасения жизни пациенту при остановке сердца.

В операции участвовали специалисты кардиодиспансера:

КМН, главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург областного минздрава Сергей Бирюков;

КМН, завотделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислав Поваров;

завотделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Косолапов;

врач функциональной диагностики Игорь Шитов;

операционные медсёстры Светлана Мысина и Татьяна Лаврова.

Работали специалисты при участии завотделением ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского Григория Громыко.

СРТ расшифровывается как «сердечная ресинхронизирующая терапия».

Владислав Поваров пояснил, что среди пациентов кардиологического профиля есть отдельная группа больных, у которых очень сильно страдает функция сердца. Оно может сильно расширяться, его камеры могут начать работать в разных темпах и гораздо слабее, чем у здорового человека. В данном случае сердце можно сравнить со сломанным насосом – у таких пациентов оно работает вполсилы, – отметил эксперт.

Владислав Поваров: «СРТ позволяет стимулировать одновременно несколько камер сердца, синхронизировать их работу и приблизить работу сердца пациента к работе сердца здорового человека. Буква Д в конце аббревиатуры означает, что у устройства есть функция дефибриллятора»

Уже в ходе операции выяснилось, что у пациента аномальное строение сосудов сердца, что усложнило имплантацию.

По словам Владислава Поварова, операция шла дольше обычного. Хирург отметил, что пациент очень стойко перенёс хирургическое вмешательство.

После имплантации СРТ положительный эффект заметен через несколько месяцев, так что улучшение состояние пациент почувствует не сразу.

Владислав Поваров рассказал, что останавливаться на одной операции не планируется и в будущем на базе Рязанского кардиодиспансера такие имплантации продолжатся.

Ранее подобные операции проводились только в федеральных клиниках. Теперь такой вид высокотехнологичной медпомощи жители Рязанской области смогут получать в своём регионе.

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