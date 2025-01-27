Хинштейн устроил разнос чиновнику за оглашение суммы ущерба Курской области из-за ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн наказал врио министра восстановления и развития Алексею Карнаушко за то, что он огласил сумму ущерба региону из-за агрессии ВСУ, пишут « Курские новости ».

Незадолго до этого чиновник сообщил, что убытки от действий противника оценили в 750 миллиардов рублей. При этом, по его словам, боевые действия 21 процент Курской области.

«Вы представляете себе, чтобы в 1944 году начали оценивать ущерб Великой Отечественной войны?» — возмутился Хинштейн.

Глава региона подчеркнул, что чиновники не имеют права говорить на подобную тему, поскольку российские военные еще не освободили всю территорию региона.

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По его мнению, данные предоставят после проведения профессиональных экспертиз.

В итоге Хинштейн объявил Карнаушко взыскание.