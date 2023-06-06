HeadHunter: треть жителей Рязанской области работают не по специальности

Каждый третий житель Рязанской области работает не по специальности, полученной в вузе и ссузе. Таковы результаты исследования платформы hh.ru.

Главной причиной респонденты назвали трудность найти работу по специальности. Опрошенные также рассказали о параметрах выбора альма-матер.

Выбирая вуз, жители региона с высшим образованием предлагают обращать внимание на наличие факультета или программы по желаемой специальности (32% или каждый третий опрошенный), качество обучения (24%), квалификацию преподавателей (16%), отзывы выпускников и наличие интересных предметов (по 17% в каждом случае), а также место вуза в рейтингах учебных заведений (18%).

Близость учебного заведения к дому, мнение школьных учителей, родителей и друзей оказались не самыми важными параметрами.

72% участников опроса с высшим образованием имеют опыт работы, но только 47% по-прежнему работают или ищут работу по специальности. 37% респондентов либо не работает по полученной специальности, либо ищет работу в совсем другой сфере.

16% решивших сменить сферу проработали по направлению до полугода, 20% — от года до трёх лет, а каждый третий – больше 6 лет.

Причинам ухода из профессии опрошенные называли сложность в поиске работы по специальности (36%), маленькую зарплату (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не моё» — 26%, 18% — плохие условия работы.