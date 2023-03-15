HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

Специалисты HeadHunter перечислили самые дорогие зарплатные предложения в Рязанской области. Проанализировав рынок, эксперты подготовили подборку самых высокооплачиваемых предложений с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Рейтинг возглавляет вакансия реставратора – зарплата стартует от 150 тысяч рублей. От кандидата требуются наличие высшего образования или аттестации в Минкультуры России (высшая, первая, вторая, третья категории), опыт работы в аналогичной должности свыше 3 лет и знание теории и практики реставрационных работ.

На второй позиции – вакансия шлифовщика с предлагаемой зарплатой от 140 тысяч рублей. Ищут специалиста 4-го разряда с опытом работы от 3 лет.

Топ-3 замыкает вакансия агронома – предлагается зарплата от 120 до 150 тысяч рублей. Работодатель ищет специалиста с высшим образованием агронома и опытом работы от 3 до 5 лет.

Также в рейтинг вошли следующие вакансии:

Менеджер по качеству до 120 тысяч рублей,

Стоматолог детский от 100 тысяч рублей,

Менеджер по продажам от 60 до 150 тысяч рублей,

Фармацевт-провизор/заведующий аптекой от 90 тысяч рублей,

Руководитель отдела маркетинга и рекламы от 90 тысяч рублей.