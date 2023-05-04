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Четверг, 4 мая, 2023

HeadHunter: Каждый пятый житель Рязанской области в прошлом году столкнулся с задержкой зарплаты

Image by Freepik
Image by Freepik

В течение 2022 года с задержкой заработной платы пришлось столкнуться 20% жителей Рязанской области. Таковы данные исследования hh.ru.

Половина респондентов (51%), которых зарплата не устраивает, полагают, что она должна вырасти вдвое или больше. Каждый пятый (19%) хотел бы повышения на 40-50%, каждый четвёртый (22%) – на 20-40%. 6% опрошенных сообщили, что были бы довольны увеличением в пределах 20%.

Чаще всего о желаемом увеличении зарплаты по меньшей мере вдвое говорили IT-специалисты (56%), а также работники науки и образования и юристы (по 54%).

В течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулся каждый пятый житель Рязанской области: 5% — однократно, 15% — несколько раз. 76% сообщили, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, 4% в прошлом году не работали.

Чаще всего на задержку зарплаты жаловались работники в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (48% респондентов), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).

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