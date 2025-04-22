Харламов и Скороход вспомнили о Рязани в очередном номере Comedy Club

Заключительным номером нового выпуска Comedy Club стала миниатюра с участием Гарика Харламова и Андрея Скорохода.
Комики показали выпуск новостей о современной моде, которая очень далека от реальности большинства жителей страны.
В том числе вспомнили и о Рязани.
— Чёткое комьюнити дизайнеров из Рязани, ребята создали свою аутсорс лабораторию, — рассказывает Скороход в образе дизайнера Гогена Лунина.
— В Рязани вокзал, фонтан, памятник Есенину. Всё! — отвечает Харламов. — Из комьюнити там только училище ВДВ. Из модного — только электронная очередь в МФЦ.
Видео доступно по ссылке.