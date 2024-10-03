Харатьян исполнит песни Жукова в драмеди «ВИА «Васильки»»

В Москве стартовали съёмки музыкального драмеди о 1970-х «ВИА «Васильки»» (16+). Главные роли в проекте исполняют: Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие актёры. Над проектом работает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «‎НМГ Студии»‎. Режиссёром выступит Юрий Шаров, композитором — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после в эфире СТС.

По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

«История сериала перекликается с моей биографией, — признаётся Дмитрий Харатьян, сыгравший взрослого Василькова. — Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на «Мосфильме», исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в «Розыгрыше». Но в отличие от «Васильков» я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив». Актёр добавляет, что саундтреки сериала напоминают ему о молодости: «Я уже слышал несколько треков, которые перекликаются с тем, что мы тогда любили. Это были песни Антонова, «Весёлых ребят», «Самоцветов», «Песняров»».

Параллельно со съёмками идёт работа над альбомом, который включает двенадцать саундтреков. «Наша музыка о светлом времени, когда каждая песня становилась шлягером на десятилетия, проникала в души и была путеводной звездой человека», — комментирует креативный продюсер Вадим Бакунев.

«Моя мечта — написать музыку, на которой я сам вырос, альбом, которого, казалось бы, никогда не было, но по ощущениям он был всегда, — признаётся Сергей Жуков. — На самом деле наша история не только о музыке, но и любви, и семье. А музыка для того и создана, чтобы люди встречались, влюблялись и не расставались».

По сценарию путешествие героев охватывает разные города, включая Геленджик, Карелию, Тулу и Кемерово. «Визуально наша история тоже поделена на два мира: мир солнечной юности героев и мир сегодняшней России, — объясняет режиссёр Юрий Шаров. — Молодость «Васильков» решена в тёплом ностальгическом стиле, а в настоящем больше уходим в холодные тона, но при этом акцентируем внимание на разнообразии природы и культуры наших регионов».

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии»

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссёр-постановщик: Юрий Шаров

Оператор-постановщик: Карим Имамиев

Продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Антон Федотов, Кристина Сивоконь

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова

В ролях: Дмитрий Харатьян, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Николай Добрынин, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие