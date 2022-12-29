Хабаровчанину, скинувшему спящую сожительницу с 8-го этажа, дали 12 лет колонии

Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей и позиции прокуратуры Индустриального района Хабаровска признал 49-летнего местного жителя виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

В мае 2020 года мужчина из чувства ревности вынес спящую женщину на балкон и скинул с 8 этажа. От полученных травм 40-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием исправительной колонии строгого режима.