Гофроупаковка по ценам от производителя

Для изготовления упаковочных коробок используется гофрированный картон. Благодаря своему строению, этот материал хорошо противодействует ударам, защищает содержимое от пыли и грязи. Коробки из гофрокартона удобны как при хранении, так и при доставке продукции на любые расстояния. На поверхность многослойного картона посредством современных методов печати можно наносить изображения, логотипы, текст. Брендированная упаковка – дополнительный плюс к имиджу компании.

Если вы хотите воспользоваться всеми перечисленными выше преимуществами, то лучше заказывать гофроупаковку напрямую от производителя. Это позволит рассчитывать на оптимальное соотношение цены и качества. Большой выбор коробок, доступные цены и оперативную доставку гарантирует компания «МС-ПАК». Это производитель, который работает на российском рынке на протяжении более шести лет. За это время он показал себя как надежного и ответственного партнера, который выполняет все обязательства перед заказчиком. Производитель работает как со склада, так и с производства. Возможно изготовление коробок по размерам заказчика. В этом случае итоговая стоимость и сроки выполнения заявки обсуждаются индивидуально.

Разновидности коробок из гофрированного картона

Гофроупаковка пользуется спросом, поэтому сегодня она представлена большим ассортиментом. Основное различие – размеры, которые подбираются с учетом габаритов и характеристик товара. Производственная компания «МС-ПАК» предлагает следующие виды коробок из гофрированного картона:

для мебели;

почтовые;

упаковка для маркетплейсов.

Все наименования представлены в одном каталоге. Для изготовления тары используются сертифицированные материалы. В их составе нет химически опасных добавок. Помимо стандартных моделей, производитель предлагает изготовление партии коробок по эскизу заказчика. Гарантируется оперативное выполнение заявок любого объема и сложности, так как компания располагает современной материально-технической базой. На всех этапах производства ведется жесткий контроль качества, что исключает вероятность, что в продажу поступит бракованная гофротара.

Если вы хотите воспользоваться выгодным предложением от производителя, то круглосуточно оформить заказ можно на сайте, в рабочее время – по телефону. При необходимости менеджеры компании проводят персональные консультации. Оформить заказ могут физические и юридические лица не только из Москвы, но и других регионов России.