Гуф обиделся на шутку Галустяна в реалити-шоу «Сокровища императора»

Одно из самых ожидаемых реалити-шоу стартует на ТНТ уже в это воскресенье. Семь звездных пар отправятся в захватывающее китайское путешествие в поисках «Сокровищ императора» (16+). Их ждут первые испытания, проверка на прочность, попытки не разругаться — и, конечно, не обидеться на ведущих. Приключения начнутся 6 апреля в 18:00.

Участники проекта эффектно появятся перед ведущими, прибыв на большой платформе-драконе. В этом путешествии примут участие:

Нюша и Мария Шурочкина

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Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов

Натан и Ирина Дубцова

Глюкоза и Анна Магсумова

Антон и Кристина Шкаплеровы

Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев

Маша Малиновская и Марина Садкова

Ольга Долматова и Алексей Долматов (Гуф)

Преимущество Гуфа

У одной из пар сразу появится очевидное преимущество: Гуф жил в Китае почти 7 лет и владеет китайским языком.

«Я в шоке, что снова здесь — в стране, где был четверть века назад. Я поступил в Китайский университет, хотя, честно говоря, пинал там балду. Китай у меня часто всплывает в памяти, у меня даже татуировки есть: Великая Китайская стена, „Москва“ и иероглиф „нет смысла“. Сейчас я снова ощущаю себя тем 16-летним пацаном — и кайфую, прямо до дрожи», — поделился Алексей Долматов.

Первые испытания и конфликт

Первые испытания окажутся для участников непростыми. Уже в начале приключений между Машей Малиновской и Линой Джебисашвили возникнет напряженность, Ирина Дубцова будет бороться с высокой температурой (39°C), а Гуф серьезно обидится на шутку Михаила Галустяна.

«Мне было неприятно это слышать. В тот момент я сильно обиделся, хотелось ответить жестко, но я сдержался — из уважения и такта», — прокомментировал ситуацию Алексей Долматов.

Смогли ли Гуф и Ольга избежать «Чёрной кошки», какое испытание досталось отстающим, и чем именно ведущий задел рэпера — 6 апреля в 18:00 в шоу «Сокровища императора» на ТНТ.