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Пятница, 18 июня, 2021
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Губерниев объяснил, почему не пьёт коньяк по утрам

7info7
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Известный спортивный журналист  Дмитрий Губерниев рассказал о своих алкогольных предпочтениях.

Режим дня Дмитрия довольно предсказуем. По утрам мужчина занимается спортивной ходьбой. Потом идёт на работу. Вечером может пропустить бокальчик вина.

Крепкие спиртные напитки Губерниев не употребляет. Именно в этом, возможно, кроется причина его спортивного задора и ясности ума.

А фраза: «Вы перестали пить коньяк по утрам?», которую журналист адресовал Ольге Бузовой, является цитатой  из  книг про Карлсона, которую певица неправильно поняла, — пишет News.ru

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