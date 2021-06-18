Губерниев объяснил, почему не пьёт коньяк по утрам

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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал о своих алкогольных предпочтениях.

Режим дня Дмитрия довольно предсказуем. По утрам мужчина занимается спортивной ходьбой. Потом идёт на работу. Вечером может пропустить бокальчик вина.

Крепкие спиртные напитки Губерниев не употребляет. Именно в этом, возможно, кроется причина его спортивного задора и ясности ума.

А фраза: «Вы перестали пить коньяк по утрам?», которую журналист адресовал Ольге Бузовой, является цитатой из книг про Карлсона, которую певица неправильно поняла, — пишет News.ru