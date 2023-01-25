Губернатор Старовойт оценил готовность Курской области отразить вторжение ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт высказался о готовности региона отразить внешнюю агрессию, в том числе со стороны Украины, написал портал «KurskСity».
По его словам, в первую очередь безопасность обеспечивают пограничники. Ситуацию контролирует президент Владимир Путин, которому губернатор постоянно отчитывается о ситуации на границе.
«Мы сегодня готовы к отражению угроз любого уровня», – подчеркнул Старовойт.
Глава региона добавил, что власти приняли решение об организации работы дружинников на случай вторжения.
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