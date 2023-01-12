Губернатор Рязанской области встретился с активистами в ресурсном центре «Дом ТОС»

Павел Малков 11 января посетил ресурсный центр «Дом ТОС». Открытый и конструктивный разговор прошёл в новом зале центра в Рязани.

Как отметил глава региона в Telegram, территориальное общественное самоуправление – это не только благоустройство, но и волонтёрство, добрососедство, дворовые праздники и многое другое.

Павел Малков: «Активисты помогают улучшать жизнь на местах и знают, что беспокоит жителей. С радостью помогаем им. Для этого реализуется программа поддержки местных инициатив, в этом году увеличили её бюджет. Гранты губернатора уже получили 36 органов самоуправления. Планируем и по этому направлению добавить финансирование»

Рязанский губернатор пообещал развивать движение и открывать новые центры. По словам Павла Малкова, важна также информационная работа, включая социальные сети. Необходимо подумать над привлечением молодёжи и координацией самоуправления с подростковыми центрами, – подчеркнул глава региона.