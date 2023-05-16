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Губернатор Рязанской области призвал руководителей начинать рабочий день с вопросов, которые беспокоят людей

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Глава Рязанской области Павел Малков 16 мая на заседании регионального правительства заслушал аналитический отчёт руководителя Центра управления регионом о работе органов власти с обращениями граждан.

Такая аналитика позволит видеть в целом ситуацию в отраслях и оперативно принимать необходимые решения.

Павел Малков: «Проблемы все понятные – это дороги, здравоохранение, благоустройство территорий. Самое главное, чтобы информация о вопросах, которые больше всего беспокоят людей, оперативно доходила до ответственных лиц. Каждый руководитель, в моём понимании, должен начинать рабочий день с этого. Он должен знать, какие жалобы поступают от граждан, и по ним уже корректировать свой рабочий день и свои приоритеты»

Губернатор попросил руководство ЦУРа включить в следующий отчёт данные о лучших и худших муниципалитетах по числу поступивших жалоб от населения и учитывать в дальнейшем динамику этого рейтинга, чтобы видеть эффективность органов власти.

На прошлой неделе, как следует из отчёта ЦУР, через соцсети, Платформу обратной связи и официальные обращения в органы власти поступило примерно 2200 обращений от граждан. Главная тема — состояние автодорог и просьбы об их ремонте.

Среди жителей Рязани популярны жалобы на пыль и грязь на дорогах. Больше половины обращений по теме здравоохранения касались сложностей с записью на приём к врачу через Госуслуги.

Горожане также просили провести уборку тротуаров, остановок и общественных территорий, а также возмущались жёстким кронированием деревьев.

В сфере ЖКХ большинство проблем связаны с водоснабжением и несвоевременным вывозом мусора. О переполненных контейнерах чаще других сообщали жители Касимова, Рязани и Клепиковского района.

Губернатор Рязанской области призвал руководителей начинать рабочий день с вопросов, которые беспокоят людей

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