Губернатор Рязанской области посетил усадьбу Павлова и пообещал ее преображение

В Рязани отметили «Праздник яблока» в Музее-усадьбе И.П. Павлова. В мероприятии принял участие губернатор области Павел Малков, сообщается на сайте правительства.

Гостей праздника ждала насыщенная программа: освящение яблоневого сада, выступления творческих коллективов, ярмарка народных ремесел, угощения по рецептам семьи Павловых.

Губернатор обсудил с руководством музея планы его дальнейшего развития. В этом году на модернизацию экспозиции уже направлено 30 млн рублей.

«Музей потрясающий, это одно из знаковых мест региона. Его будем развивать. Нужно все привести в порядок, благоустроить, отремонтировать там, где это необходимо. Финансирование уже выделяется, есть планы и на следующий год», – подчеркнул он.

В планах — благоустройство территории усадьбы, ремонт зданий, а также преображение улицы Павлова, которая должна стать частью большого пешеходного маршрута.