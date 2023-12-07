Четверг, 7 декабря, 2023
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Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития

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Фото: правительство Рязанской области
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В среду, 6 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Центр социального развития, который работает с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Центр отвечает за сопровождение и реабилитацию детей и молодых людей: проводят занятия с педагогами, логопедами, психологами, тренерами по адаптивной физкультуре, организует визиты к врачам-специалистам.

Сейчас на обслуживании в Центре состоят 750 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Павел Малков посетил отделение дневного пребывания, спортивный и актовый залы, мастерские и кабинет работы с психологом. Глава региона отметил, что Центр социального развития – это место, куда можно прийти с любым вопросом семьям, где есть дети с проблемами по здоровью.

Также губернатор предложил проработать вопросы специального лечения детей, в том числе в других городах.

Возможности есть, в стране работают специализированные центры высокого уровня. Если какому-то ребенку будут необходимы услуги таких центров в дальнейшем, после обследования здесь, в регионе, мы готовы в этом вопросе помогать,

– сказал Малков.

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