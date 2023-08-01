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Губернатор Рязанской области Павел Малков проконтролировал работу с обращениями граждан

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Фото: правительство Рязанской области

На заседании регионального правительства 1 августа Павел Малков заслушал отчеты о работе по обращениям граждан из социальных сетей.

Министр культуры Марина Кауркина сообщила, что по поручению губернатора проведен конкурсный отбор и распределены субсидии на модернизацию книжных фондов библиотек. Средства на это получили все районы области. Свыше 340 учреждений уже пополнились 16 тысячами новых книг, в том числе детскими – на эти цели было затрачено 5,6 миллионов рублей из федерального, регионального и местных бюджетов.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников в ответ на обращение жителя Скопинского района сообщил, что подстанция скорой медицинской помощи в селе Горлово продолжит работать в прежнем режиме. Автомобиль «скорой», по словам министра, находится в нормативном состоянии, и сейчас на станции решается вопрос укрепления кадрового состава молодыми специалистами.

На заседании также одобрили изменения в постановления правительства региона, согласно которым в области продолжится развитие сельских территорий. На это из федерального бюджета выделено 62,3 миллиона рублей.

Как передает пресс-служба правительства, в Спас-Клепиках по поручению губернатора отремонтирована улица Центральная, которая более 30 лет находилась в неудовлетворительном состоянии. В Рыбном до 15 августа отремонтируют дорогу на улице Вокзальной.

На заседании отметили, что в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами будут внедряться новые цифровые сервисы для помощников по уходу, электронный документооборот. Все это позволит повысить качество соцуслуг населению. Сообщается, что в настоящее время в Рязанской области ежедневную помощь соцработников получают порядка 40 тысяч человек, из них почти 5 тысяч охвачены услугами системы долговременного ухода.

Губернатор также анонсировал очередную рабочую поездку в микрорайоны Рязани.

Определим вместе с администрацией города, куда именно поедем на следующей неделе. Посмотрим обращения граждан за последнюю неделю, какие болевые точки обозначают жители. Всё посмотрим, поговорим с людьми, зафиксируем план работ на перспективу,

– подчеркнул Павел Малков.

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