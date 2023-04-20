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Четверг, 20 апреля, 2023
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Губернатор: при взрыве в Белгороде образовалась воронка радиусом 20 метров

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Воронка радиусом в 20 метров образовалась при взрыве в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 20 апреля.

По предварительным данным, люди не пострадали. В соседнем многоквартирном доме выбило стёкла, взрывной волной повредило припаркованные автомобили, упали столбы линии электропередачи.

На месте происшествия находится мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев, работают оперативные службы.

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