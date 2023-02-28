Губернатор Павел Малков встретился с социально ориентированными НКО

В рязанском Доме общественных организаций 27 февраля Павел Малков провёл встречу с представителями социально ориентированных НКО, – пишет издательство «Пресса».
Участниками мероприятия стали 50 руководителей и активистов НКО и общественных объединений. 27 февраля они отмечали профессиональный праздник, учреждённый в Рязани по инициативе активистов.
В регионе в общей сложности зарегистрировано более 1400 некоммерческих организаций. Самая крупная насчитывает 92 тысячи участников – это Рязанский областной союз организаций профсоюзов.
На встрече обсудили реабилитацию и поддержку участников специальной операции и членов их семей. Поговорили о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и привлечении молодёжи к просветительским проектам.
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