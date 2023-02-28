Губернатор Павел Малков встретился с социально ориентированными НКО

В рязанском Доме общественных организаций 27 февраля Павел Малков провёл встречу с представителями социально ориентированных НКО, – пишет издательство «Пресса».

Участниками мероприятия стали 50 руководителей и активистов НКО и общественных объединений. 27 февраля они отмечали профессиональный праздник, учреждённый в Рязани по инициативе активистов.

В регионе в общей сложности зарегистрировано более 1400 некоммерческих организаций. Самая крупная насчитывает 92 тысячи участников – это Рязанский областной союз организаций профсоюзов.

Павел Малков: «Некоммерческий сектор у нас всё активнее заявляет о себе. Работают по разным направлениям – поддержка уязвимых категорий граждан, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти региона и многое другое. Я очень ценю вашу активность, неравнодушие, желание работать на созидание и позитив»

На встрече обсудили реабилитацию и поддержку участников специальной операции и членов их семей. Поговорили о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и привлечении молодёжи к просветительским проектам.