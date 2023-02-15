Среда, 15 февраля, 2023
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Губернатор Павел Малков рассмотрел вопросы развития Захаровского района

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15 февраля Губернатор Рязанской области Павел Малков провел «Час муниципалитета», посвященный развитию Захаровского района.

Губернатор заслушал отчет об исполнении поручений, данных в ходе поездки в МО. Один из приоритетов, обозначенных местными жителями, – строительство нового здания детского сада №1 в с. Захарово. На сегодняшний день скорректирована проектно-сметная документация, проведены торги. ДОУ построят в текущем году. Также в с. Плахино появится новый ФАП, участок под него подготовлен. Решен вопрос строительства двух станций по обезжелезиванию питьевой воды в с. Захарово, которое запланировано на этот год. Прорабатывается возможность строительства очистных сооружений в райцентре. Кроме того, из областного бюджета выделяются средства на ремонт дорог местного значения: «Поливаново-Летники-Комаровка», на улицах Спортивная и Заводская в селе Захарово. Работы завершатся к июлю. Обсудили планы по другим объектам, в том числе дороге «Захарово-Большое Коровино-Окуньково-Осово-граница Московской области». Участок протяженностью 22 км отремонтируют в текущем году. 

В здравоохранении района Павел Малков рекомендовал уделить повышенное внимание укреплению первичного звена, ремонту районной больницы, диспансеризации населения, а также обеспечению медучреждений молодыми специалистами. «Надо активнее участвовать в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», взаимодействовать с Рязанским медуниверситетом по целевому набору. Сейчас есть все условия и возможности для решения этой проблемы», – подчеркнул Губернатор. 

Среди задач в сфере образования – капремонт Захаровских школ №1 и №2, а также Безлыченской СОШ, в которых в общей сложности обучаются более 1 тысячи человек. Работы там запланированы на 2023-2025 годы. Губернатор также рекомендовал определить дальнейшие потребности района в обновлении школьного автопарка, подчеркнув, что в регионе идёт беспрецедентная работа в этом направлении. Речь также шла об обеспечении безопасности образовательных учреждений, перспективах строительства ФОКа в с. Захарово. «Для нас это приоритет. Объект зафиксирован в Народной программе», – сказал Павел Малков. 

Губернатор обратил внимание на необходимость проработки вопроса о строительстве нового Центра развития культуры в с. Захарово. Действующее здание построено более 60 лет назад, часть помещений в предаварийном состоянии. Также было отмечено, что в текущем году по программе поддержки местных инициатив планируется ремонт Безлыченского, Елинского и Поливановского сельских Домов культуры, прорабатывается возможность капремонта Остроуховского ДК.

Говоря о развитии агропромышленного комплекса, Павел Малков подчеркнул: «Строится новый элеватор в хозяйстве «Победа» – комплекс по хранению и сушке зерна. Серьезный инвестпроект стоимостью более 500 млн рублей. Объем хранения – 30 тыс. тонн. Есть перспектива дальнейшего развития. Первую очередь планируется завершить в июне этого года. Всячески готовы поддерживать проект». 

Обсуждались также вопросы строительства подъездных дорог к объектам АПК, повышения плодородия почв, газификации и благоустройства населенных пунктов. По итогам совещания сформирован перечень дополнительных поручений по развитию муниципального района.

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