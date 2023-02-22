Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Днём защитника Отечества

В Рязанской областной филармонии состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. В зале собрались участники специальной военной операции и их семьи, курсанты рязанских вузов, ветераны войны и труда, военной службы, представители областной и городской власти.

Гостей встречала композиция «Несокрушимая и легендарная» в исполнении Рязанского камерного хора и Молодежного камерного хора.

Торжественная часть начиналась с выноса на сцену флагов Российской Федерации и Рязанской области. С Днем защитника Отечества собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«День защитника Отечества для нашей страны — особый праздник, символ нашего общего уважения к тем, кто служил и тем, кто служит сейчас, для кого защита Отечества это и долг, и дело чести. В этот праздник мы вспоминаем историю нашей страны, историю наших героев. Во все времена наши воины не щадя своей жизни исполняя свой долг перед Родиной. Сегодня вновь нужно отстаивать с оружием в руках суверенитет нашего государства. Речь идет о защите Родины, наших людей, фундаментальных ценностей. Победа обязательно будет за нами!» — сказал губернатор Рязанской области.

Павел Малков отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию подробно и точно оценил ситуации в мире и стране, обосновал задачи специальной военной операции, сделал акцент на том, что у каждой семьи участника СВО должно быть индивидуальное сопровождение. Глава региона подчеркнул, что в Рязанской области эта работа уже делается, в дальнейшем она будет расширяться и усиливаться.

Наиболее отличившимся военнослужащим губернатор вручил почетные и памятные знаки, благодарности и ценные подарки.

Торжество продолжилось праздничным концертом, в программу которого вошли патриотические песни, исполненные солистами Рязанской областной филармонии, актерами Рязанского театра драмы, заслуженными артистами РФ и другими артистами.