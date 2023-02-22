Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Днём защитника Отечества

В Рязанской областной филармонии состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. В зале собрались участники специальной военной операции и их семьи, курсанты рязанских вузов, ветераны войны и труда, военной службы, представители областной и городской власти.
Гостей встречала композиция «Несокрушимая и легендарная» в исполнении Рязанского камерного хора и Молодежного камерного хора.
Торжественная часть начиналась с выноса на сцену флагов Российской Федерации и Рязанской области. С Днем защитника Отечества собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Павел Малков отметил, что президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию подробно и точно оценил ситуации в мире и стране, обосновал задачи специальной военной операции, сделал акцент на том, что у каждой семьи участника СВО должно быть индивидуальное сопровождение. Глава региона подчеркнул, что в Рязанской области эта работа уже делается, в дальнейшем она будет расширяться и усиливаться.
Наиболее отличившимся военнослужащим губернатор вручил почетные и памятные знаки, благодарности и ценные подарки.
Торжество продолжилось праздничным концертом, в программу которого вошли патриотические песни, исполненные солистами Рязанской областной филармонии, актерами Рязанского театра драмы, заслуженными артистами РФ и другими артистами.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram