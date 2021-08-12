Губернатор Николай Любимов: «Чем больше развивающихся производств в Рязанской области, тем лучше чувствует себя экономика»

В четверг, 12 августа, Николай Любимов посетил молокозавод ООО «Марка» в Новомичуринске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор ознакомился с работой предприятия, которое выпускает продукцию «Проня». Глава региона осмотрел лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Николаю Любимову также продемонстрировали новое оборудование, которое установили в ходе масштабной модернизации.
В настоящее время ассортимент продукции насчитывает 44 наименований. ООО «Марка» планирует расширять продукцию и внедрять производство молочных десертов.
Николай Любимов напомнил, что не обанкротиться заводу помог инвестор.