Губернатор Николай Любимов: «Чем больше развивающихся производств в Рязанской области, тем лучше чувствует себя экономика»

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В четверг, 12 августа, Николай Любимов посетил молокозавод ООО «Марка» в Новомичуринске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор ознакомился с работой предприятия, которое выпускает продукцию «Проня». Глава региона осмотрел лабораторию, цеха по производству сметаны и творога, розлива молока и склад готовой продукции. Николаю Любимову также продемонстрировали новое оборудование, которое установили в ходе масштабной модернизации.

В настоящее время ассортимент продукции насчитывает 44 наименований. ООО «Марка» планирует расширять продукцию и внедрять производство молочных десертов.

Николай Любимов напомнил, что не обанкротиться заводу помог инвестор.

— Сейчас мы видим, что это пусть и небольшой, но развивающийся завод, а главное, с качественной продукцией. Чем больше подобных производств будет работать в Рязанской области, даже малых и средних, тем лучше будет чувствовать себя экономика и любой житель нашего региона, – сказал Николай Любимов.