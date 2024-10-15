Губернатор Малков прокомментировал задержание экс-министра Василевского

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал в соцсетях задержание силовиками бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского.
Малков выразил уверенность, что правоохранители разберутся в деле.
Он напомнил, что в первый же день работы предупредил министров и руководителей ведомств о недопустимости путать общественный карман со своим собственным.
Инвесторов и подрядчиков, которые столкнутся с противоправными действиями чиновников, глава региона просит немедленно обращаться в правоохранительные органы.