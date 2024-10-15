Вторник, 15 октября, 2024

Губернатор Малков прокомментировал задержание экс-министра Василевского

Автор: Алексей Самохин

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Фото: www.ryazan.gov.ru/

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал в соцсетях задержание силовиками бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского. 

Малков выразил уверенность, что правоохранители разберутся в деле. 

— Не буду их подменять и давать свою оценку, тем более фигурант не работает в министерстве уже несколько месяцев, — пишет губернатор. 

Он напомнил, что в первый же день работы предупредил министров и руководителей ведомств о недопустимости путать общественный карман со своим собственным.

— И сейчас обращаюсь ещё раз: не надо даже пытаться, — пишет губернатор. 

Инвесторов и подрядчиков, которые столкнутся с противоправными действиями чиновников, глава региона просит немедленно обращаться в правоохранительные органы. 

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