Вторник, 15 октября, 2024

Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно

Автор: Алексей Самохин

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В Рязанской области задержан бывший министр строительного комплекса региона Дмитрий Василевский и его доверенное лицо по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Операция по задержанию была проведена при координации ФСБ России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области при поддержке СОБР Росгвардии.

По предварительным данным, в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник вместе с исполнительным директором коммерческой организации, действуя в сговоре, покровительствовал заключению контрактов подрядными организациями в рамках государственных программ. Подозреваемые также содействовали в беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ.

Правоохранительные органы задержали посредника с поличным при получении 20 млн рублей, а затем в Московской области был арестован и сам экс-чиновник. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие их причастность к преступлению.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения бывшему министру в виде заключения под стражу, а его сообщник помещен под домашний арест.

Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно
Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно
Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно
Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно
Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно
Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский задержан: что известно

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