Губернатор Малков исполнит три детские мечты с «Ёлки желаний»

Губернатор Рязанской области Павел Малков снял три шара с «Ёлки желаний», установленной на выставке-форуме «Россия». Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

На ёлке висят пожелания ребят, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке.

Двум девочкам из Рязанской — Владиславе и Дарье — губернатор подарит классическую гитару Yamaha и синтезатор. Илье из посёлка Чаплинка Херсонской области костюм и волшебную палочку «Гарри Поттера».

— Мечты ребят обязательно сбудутся, — написал Павел Малков. — Каждый может исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для этого можно снять шар в центре притяжения Движения Первых или выбрать желание на сайте елкажеланий.рф. Принять участие в акции можно до конца февраля.

Напомним, в четверг, 21 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков проведёт прямой эфир. Во время общения с рязанцами глава области обсудит важные темы, подведёт итоги года, ответит на вопросы.

Вопросы принимаются в официальной группе Рязанской области.