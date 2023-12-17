Губернатор Малков исполнит три детские мечты с «Ёлки желаний»

Губернатор Рязанской области Павел Малков снял три шара с «Ёлки желаний», установленной на выставке-форуме «Россия». Об этом глава региона написал в телеграм-канале.
На ёлке висят пожелания ребят, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке.
Двум девочкам из Рязанской — Владиславе и Дарье — губернатор подарит классическую гитару Yamaha и синтезатор. Илье из посёлка Чаплинка Херсонской области костюм и волшебную палочку «Гарри Поттера».
Напомним, в четверг, 21 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков проведёт прямой эфир. Во время общения с рязанцами глава области обсудит важные темы, подведёт итоги года, ответит на вопросы.
Вопросы принимаются в официальной группе Рязанской области.