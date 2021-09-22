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Среда, 22 сентября, 2021
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Губернатор Любимов внес изменения в «карантинное» распоряжение

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Губернатор Любимов внес изменения в «карантинное» распоряжение

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения в антикоронавирусное карантинное распоряжение. Текст документа опубликован в среду, 22 сентября.

Изменения касаются функций, которые ранее осуществлял бывший вице-губернатор Игорь Греков. Теперь они перешли к первому заместителю председателя регионального правительства Анне Росляковой.

Рослякова назначена ответственным за организацию взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом. В её обязанности будет входить ежедневный отчёт о ситуации с коронавирусом на территории Рязани и области.

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