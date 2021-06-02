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Четверг, 3 июня, 2021
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Губернатор Любимов подвёл итоги первого дня ПМЭФ

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги работы первого дня Петербургского международного экономического форума. Пост глава региона опубликовал ВКонтакте. 

– Первый день форума подошел к концу. Подписано 12 соглашений о сотрудничестве с инвесторами –  это конкретные проекты, которые будут реализованы в разных сферах экономики, в первую очередь в промышленности, фармацевтике, приборостроении.

Каждое соглашение важно для развития региона. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, чтобы им хотелось вести свой бизнес на нашей территории.

Начало форума было плодотворным, впереди –  еще несколько дней насыщенной работы, – написал Любимов.

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