На главнуюНовости РязаниВласть Новости РязаниВластьОрганы власти Губернатор Любимов подвёл итоги первого дня ПМЭФ 7info 02.06.2021 23:41 VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email - Advertisement - Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги работы первого дня Петербургского международного экономического форума. Пост глава региона опубликовал ВКонтакте. – Первый день форума подошел к концу. Подписано 12 соглашений о сотрудничестве с инвесторами – это конкретные проекты, которые будут реализованы в разных сферах экономики, в первую очередь в промышленности, фармацевтике, приборостроении.Каждое соглашение важно для развития региона. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, чтобы им хотелось вести свой бизнес на нашей территории.Начало форума было плодотворным, впереди – еще несколько дней насыщенной работы, – написал Любимов. Новости Рязани читайте здесь Николай ЛюбимовПМЭФ Новости партнёров Поделиться VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email Комментарии для сайта Cackle Оставайтесь с нами323ФанатыМне нравится2,135ЧитателиЧитать1,530ЧитателиЧитать Последние новости Власть Губернатор Любимов подвёл итоги первого дня ПМЭФ Администрация Ещё одну дорогу приняли после ремонта рязанские власти Новости Рязани В рязанском селе пьяная женщина-водитель задавила насмерть пешехода Новости Рязани Объем инвестиций в Рязанскую область составит 38,3 млрд рублей Новости мира Народные приметы 3 июня: что нельзя и что можно делать в день Елены-Леносейки ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ