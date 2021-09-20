Губернатор Любимов не планирует переходить на работу в Госдуму

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не собирается уходить в Госдуму нового созыва, сообщает ТАСС.

Глава региона заявил журналистам, что люди выбрали его губернатором, чтобы он работал на рязанской земле.

— И я в этом отношении выбор не менял, это выбор людей. Я рассчитываю работать и дальше на благо жителей Рязанской области, — цитирует ТАСС Любимова.

Рязанский губернатор вместе с коллегой из Нижегородской области Глебом Никитиным возглавляет группу кандидатов «Единой России» № 22. В неё также входят депутаты Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров, Алена Аршинова, Николай Малов. Макаров представлял в нижней палате парламента Рязанскую область.