Губернатор Любимов прокомментировал признание ЛНР и ДНР

— Президент принял очень важное для всей нашей страны решение, — написал вечером 21 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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— Решение, имеющее историческое значение. Оно направлено в первую очередь на защиту рубежей нашего Отечества, а также на обеспечение безопасности российских граждан. В том числе граждан России, проживающих на территории республик ЛНР и ДНР.

Мы не можем остаться в стороне и проявить малодушие и черствость. Конечно, я всецело поддерживаю этот судьбоносный шаг.

Мы со своей стороны сделаем все необходимое для укрепления нашего государства и защиты интересов жителей.