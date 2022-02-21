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Понедельник, 21 февраля, 2022

Губернатор Любимов прокомментировал признание ЛНР и ДНР

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Губернатор Любимов прокомментировал признание ЛНР и ДНР

7info
Фото: Правительство Рязанской области

— Президент принял очень важное для всей нашей страны решение, — написал вечером 21 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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— Решение, имеющее историческое значение. Оно направлено в первую очередь на защиту рубежей нашего Отечества, а также на обеспечение безопасности российских граждан. В том числе граждан России, проживающих на территории республик ЛНР и ДНР.

Мы не можем остаться в стороне и проявить малодушие и черствость. Конечно, я всецело поддерживаю этот судьбоносный шаг.

Мы со своей стороны сделаем все необходимое для укрепления нашего государства и защиты интересов жителей.

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