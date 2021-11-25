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Четверг, 25 ноября, 2021
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Губернатор Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Документ приняли депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении. По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, основной финансовый документ на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. Кроме того, будут возрастать суммы на нацпроекты: в 2022 году – 2,74 трлн. рублей, в 2023 – 2,88 трлн. рублей, в 2024 – 2,98 трлн. рублей.

Отмечается, что один из приоритетов закона — сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. В следующем году сумма дотаций на эти цели по стране составит 758 млрд. 580 млн. рублей. При распределении субсидий на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1,0). В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.

Также уточняется, что на 107 млрд. рублей были увеличены расходы на социальные направления.

«Расходная часть федерального бюджета обеспечит выполнение социальных обязательств и поручений Президента, обозначенных в Послании Федеральному Собранию и на съезде партии «Единая Россия». Мощная поддержка субъектов со стороны федерального центра позволит нам обеспечить свой бюджет развития Рязанской области», — прокомментировал принятие закона Николай Любимов.

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