Губернатор Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Документ приняли депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении. По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, основной финансовый документ на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. Кроме того, будут возрастать суммы на нацпроекты: в 2022 году – 2,74 трлн. рублей, в 2023 – 2,88 трлн. рублей, в 2024 – 2,98 трлн. рублей.

Отмечается, что один из приоритетов закона — сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. В следующем году сумма дотаций на эти цели по стране составит 758 млрд. 580 млн. рублей. При распределении субсидий на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1,0). В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.

Также уточняется, что на 107 млрд. рублей были увеличены расходы на социальные направления.