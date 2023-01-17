Губернатор Кувшинников призвал уволить скандального вологодского депутата

Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал снять с должности в Заксобрании депутата Дениса Долженко, написали Вести35.

Сейчас он занимает место заместителя Комитета по экономической политике и собственности. Ранее он выложил фотографию с отдыха в Дубае.

«Считаю, что в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать в социальных сетях такие провокационны фотографии считаю недопустимым», – подчеркнул Кувшинников.

Губернатор отметил, что такое поведение непозволительно для депутатов, ни для чиновников любого уровня.

На прошлой неделе Долженко исключили из числа сторонников правящей партии.