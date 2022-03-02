Губернатор Клычков рассказал слезливую историю про пенсионерку и беженцев

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал жителям региона историю про беженцев из ДНР и ЛНР, пишет ОрелТаймс.

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Губернатор посетил пункты временного размещения. Его удивил поступок одной из орловчанок.

«Шла бабушка в дом культуры железнодорожников. Одета так, что сразу понятно, что сама нуждается в помощи. Принесла батон хлеба. Говорит, передайте пожалуйста беженцам», – высказался Клычков.

Он призвал жителей Орловской области помогать беженцам. По его словам, доброе отношение стоит очень дорого.