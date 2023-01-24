Вторник, 24 января, 2023
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Губернатор Гладков назвал Путину число мобилизованных белгородцев

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Глава Белгородской области рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сколько белгородцев призвали в рамках частичной мобилизации, написал «Бел.Ру».

По его словам, в регионе начали разносить повестки с 22 сентября.

«4100 человек у нас мобилизовано. Проехал по всем частям, в которых было боевое сплачивание», – сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что у бойцов переживаний было много. В регионе оперативно ввели меры поддержки военнослужащих и их семей.

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