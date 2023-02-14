Вторник, 14 февраля, 2023
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Губернатор Евраев рассказал о взрыве на газопроводе в Ярославской области

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Глава Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал взрыв на газопроводе в регионе.

Иницдент произошел 13 февраля рядом с населенным пунктом Рыпы Мышкинского района. Ролик появился в группе «Жесть Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно огромное пламя.

«В настоящий момент горение полностью ликвидировано. Угрозы для населения нет», – пояснил Евраев.

По его словам, газопровод транзитный, поэтому ситуация никак не скажется на газоснабжении района

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