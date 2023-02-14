Губернатор Евраев рассказал о взрыве на газопроводе в Ярославской области

Глава Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал взрыв на газопроводе в регионе.

Иницдент произошел 13 февраля рядом с населенным пунктом Рыпы Мышкинского района. Ролик появился в группе «Жесть Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно огромное пламя.

«В настоящий момент горение полностью ликвидировано. Угрозы для населения нет», – пояснил Евраев.

По его словам, газопровод транзитный, поэтому ситуация никак не скажется на газоснабжении района