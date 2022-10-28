Пятница, 28 октября, 2022
7info7

Группа мобилизованных из Пителинского района отправилась в учебные центры

На главнуюНовости Рязани

22 мобилизованных жителя Пителинского района отправились на подготовку в учебные центры, сообщает издательство «Пресса». Мужчин проводили с центральной площади райцентра.

Большинство из ребят имеют необходимые военные специальности. Повестки им вручили накануне специалисты по воинскому учёту местных администраций, сообщила заместитель главы райадминистрации Людмила Агапкина.

С напутственными словами к мобилизованным обратились представители власти. Благословил бойцов настоятель Вознесенского храма протоиерей Олег Трофимов. 

Группа мобилизованных из Пителинского района отправилась в учебные центры
Группа мобилизованных из Пителинского района отправилась в учебные центры
Группа мобилизованных из Пителинского района отправилась в учебные центры

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/