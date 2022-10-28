Группа мобилизованных из Пителинского района отправилась в учебные центры

22 мобилизованных жителя Пителинского района отправились на подготовку в учебные центры, сообщает издательство «Пресса». Мужчин проводили с центральной площади райцентра.

Большинство из ребят имеют необходимые военные специальности. Повестки им вручили накануне специалисты по воинскому учёту местных администраций, сообщила заместитель главы райадминистрации Людмила Агапкина.

С напутственными словами к мобилизованным обратились представители власти. Благословил бойцов настоятель Вознесенского храма протоиерей Олег Трофимов.

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