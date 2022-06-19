Группа Feelin’s представила Рязанскую область на Первом международном Московском джазовом фестивале

Творческий коллектив под управлением Геннадия Филина выступил на самом масштабном джазовом фестивале за всю историю российского джаза. Об этом сообщает региональное министерство культуры, – пишет сайт областного правительства.

Коллектив принял участие в мероприятии по приглашению фонда народного артиста России Игоря Бутмана.

Фестиваль посвящён столетию Отечественного джаза и проходит с 13 по 19 июня на 7 площадках столицы. Праздник джаза собрал свыше 700 артистов из 27 городов России и других государств. Среди участников – такие известные исполнители, как Юрий Башмет, Игорь Бутман, Евгений Маргулис, Лариса Долина, Хибла Герзмава и Алексей Чумаков.