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Воскресенье, 19 июня, 2022

Группа Feelin’s представила Рязанскую область на Первом международном Московском джазовом фестивале

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Татьяна Проводина

Группа Feelin’s представила Рязанскую область на Первом международном Московском джазовом фестивале

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Творческий коллектив под управлением Геннадия Филина выступил на самом масштабном джазовом фестивале за всю историю российского джаза. Об этом сообщает региональное министерство культуры, – пишет сайт областного правительства.

Коллектив принял участие в мероприятии по приглашению фонда народного артиста России Игоря Бутмана.

Фестиваль посвящён столетию Отечественного джаза и проходит с 13 по 19 июня на 7 площадках столицы. Праздник джаза собрал свыше 700 артистов из 27 городов России и других государств. Среди участников – такие известные исполнители, как Юрий Башмет, Игорь Бутман, Евгений Маргулис, Лариса Долина, Хибла Герзмава и Алексей Чумаков.

Группа Feelin's представила Рязанскую область на Первом международном Московском джазовом фестивале
Фото со страницы Геннадия Филина ВКонтакте
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