Группа «Ария» в День города Рязани выступит в Зелёном театре ЦПКиО

Компания «РИЗУР» совместно с администрацией города Рязани приготовила подарок для всех жителей и гостей города – выступление легендарной хеви-метал-группы «Ария». В перерыве между концертами аншлагового тура «Гость из Царства Теней» музыканты возвращаются на летнюю фестивальную сцену. В этом году в Рязани выступление легендарного российского музыкального коллектива пройдёт в рамках фестиваля «Движение». Вечер откроет группа VAVI.

26 августа 2023 года, Зеленый театр ЦПКиО города Рязани. Начало в 20:00. Вход свободный. Концерт состоится в любую погоду. 12+

Подробное расписание предстоящего события будет опубликовано на сайте мероприятия https://rizur.studio/aria2023 в четверг 24 августа 2023. Сейчас на сайте можно принять участие в розыгрыше призов от группы «Ария» и компании «РИЗУР».