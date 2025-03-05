Гроссмейстер и сенатор РФ Сергей Карякин сыграл с юным шахматистом в Рязани. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ученик школы № 45 Богдан Батин увлекается шахматами с 6 лет. Сейчас у него первый юношеский разряд. В акции «Елка желаний» мальчик загадал сыграть с Сергеем Карякиным, и вот его желание сбылось. Вместе они сыграли две партии.

«В одной я проиграл, а в другой вышли на ничью. Волновался немного», — рассказал Богдан.

«Он молодец — в девять лет уже есть первый юношеский разряд. Большой талант, который надо поддерживать. На мой взгляд, открытие таких клубов поможет развиваться игрокам и популяризировать спорт в Рязанской области», — отметил Сергей Карякин.

Игра состоялась в шахматном клубе спортивной школы олимпийского резерва ЦСК. Раньше здесь находился ЖЭУ. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в 2023 году выделили средства из резервного фонда на ремонт. Сегодня здесь созданы все условия для юных спортсменов и тренеров. Воспитанники клуба участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.

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«В Рязанской области занимаются шахматами более 10 тысяч человек. Наметили с Сергеем Александровичем и коллегами планы по открытию новых клубов, проведению турниров и соревнований. Планируем, что шахматы станут одним из базовых видов спорта в школах региона. Главное, у нас есть неравнодушные люди, готовые развивать этот замечательный вид спорта, а мы со своей стороны будем во всём им помогать», — сказал Павел Малков.