Среда, 31 июля, 2024

Грибы Мутинусы собачьи выросли в Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gribi62

В Рязанской области заметили необычные грибы Мутинусы собачьи. Об этом написали в группе «Грибы и Грибники Рязанской области».

По словам автора поста, грибы она увидела в «Экопарке Поляны». Они показалось ей похожими на свечки.

«Мутинус собачий» — довольно редкий гриб, и в некоторых регионах России он занесен в Красную книгу (в Красную книгу Рязанской области не входит).

В комментариях к посту другие грибники отмечают «зловонный запах Мутинуса собачьего. Хотя в некоторых источниках в Интернете сообщается, что этот гриб съедобный. А еще некоторые грибники называют Мутинусы собачьи «нескромными» и «неприличными» из-за формы.

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