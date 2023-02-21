График работы почтовых отделений изменится в праздники

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, которые продолжат работать в обычном режиме. 22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.