Готовившие теракт в Липецке украинцы решили обжаловать приговор

Трое граждан Украины, осужденные за подготовку теракта на автостанции «Сокол» в Липецке, направили жалобу на приговор в Верховный суд, пишет ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

Фигуранты: Яна Данилова, Ирина Пузанова и Александр Свергун, получившие 6, 11 и 14 лет колонии соответственно.

Злоумышленники оказались на территории России под видом беженцев. Они не успели совершить теракт, поскольку их задержали сотрудники ФСБ.

Выяснилось, что банду курировал «Правый сектор»*. В лесополосе был найден тайник со взрывчаткой.

*Организация признана в России экстремистской и запрещена.