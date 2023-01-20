Госжилинспекция объявила предостережения УК Рязани из-за мусора

Государственная жилищная инспекция Рязанской области объявила предостережения управляющим компаниям Рязани. Об этом инспекция сообщила на своей официальной странице ВКонтакте.

При обследовании придомовой территории дома № 18 по ул. Загородная выявлено наличие большого скопления крупногабаритного мусора за пределами контейнерной площадки.

Специалист госжилинспекции провел выездное обследование придомовой территории дома № 55 по ул. Попова. Выявлены наледь на площадках перед входом в подъезды, а также крупногабаритный мусор за пределами контейнерной площадки.

Управляющей организации ООО «ЖКО Соколовка» объявлено предостережение.

При выездном обследовании придомовой территории дома № 5 корп. 1 по ул. Крупской выявили наличие большого скопления крупногабаритного мусора за пределами контейнерной площадки. На контейнерной площадке отсутствует отсек для сбора крупногабаритных отходов.

Управляющей организации ООО «ЖЭУ № 9 г. Рязани Московского района» объявили предостережение о необходимости уборки крупногабаритного мусора и оборудования отсека для сбора КГО.