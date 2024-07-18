Государственный музей-заповедник С. А. Есенина отпразднует день рождения

27 июля в Константинове состоится празднование 59-летия со дня основания музея-заповедника. Сотрудники подготовили увлекательную и насыщенную программу.

В 12.00 на усадьбе родителей Сергея Есенина состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова. Зрители услышат всеми любимые песни на стихотворения великого поэта. По традиции пройдет возложение цветов к памятнику С.А. Есенину.

В это же время на малой сцене начнет работу литературная гостиная. Вместе с актерами театра «Переход» все желающие вспомнят известные стихотворения Есенина, Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой.

В 12.30 на усадьбе Л.И. Кашиной вы насладитесь звучанием классической музыки в исполнении квинтета «Аккорд».

Во время творческих мастер-классов вам предложат смастерить константиновскую свирель, расписать вкусные пряники, изготовить на память необычный сувенир. Взрослые и дети смогут порезвиться на мягкой зеленой травке, проявить смелость, ловкость и сноровку в подвижных играх, а еще сделать красивые атмосферные фотографии. В парке возле дома Лидии Кашиной гости сыграют в крокет, пузеля, серцо, а на усадьбе родителей Сергея Есенина – познакомятся с предметами старинного быта и попробуют покрутить жернова, собрать кошель, воспользоваться старой доброй мутовкой для взбивания продуктов.

В Каретном дворе откроется выставка «Мечтая о могучем даре: С.А. Есенин – наследник традиций классиков». Экспозиция приурочена к юбилеям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и расскажет о великих литераторах XIX века через призму восприятия их творчества Сергеем Есениным. Гости увидят уникальные экспонаты из шести российских музеев.

Торжественное открытие праздника состоится на главной сцене в 13.00. Музыкальным подарком станет яркий и зажигательный концерт-шоу «Оркестра волынщиков Москвы». Коллектив раскроет все грани шотландской волынки, исполнит волыночную классику в оригинальном звучании, рок-композиции, диско, русские мелодии и многое другое. Художественный руководитель коллектива, композитор и аранжировщик Артемий Воробьёв проведет иммерсивный концерт-лекцию «Музыка, рассказанная ветром». Гости узнают об истоках русской фольклорной культуры, интересные факты о музыкальных традициях России и других стран, услышат неповторимое звучание этнических инструментов.

Приезжайте на родину великого русского поэта, чтобы отпраздновать 59-летие со дня основания музея-заповедника!

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