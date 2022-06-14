Гости «Кремлёвских Вечеров» в Рязани узнали больше о личности Петра I

Х Фестиваль «Кремлевские Вечера», проходивший на территории Рязанского Кремля, был посвящен 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра I.

11 июня слушатели с интересом ознакомились с лекцией от Рязанского художественного музея имени И.П. Пожалостина и узнали, как личность Петра Великого повлияла на становление портретной живописи в России.

Научный сотрудник музея Мария Зайцева поведала об этапах развития, подкрепляя свое выступление воспроизведением изображений на проекторе, размещенном рядом со сценой: изначально оттолкнувшись от иконописи, появляется ранний жанр портрета – парсуна, характерный для Русского царства. Главными особенностями написания являлись отказ от всего лишнего, символика. Первопроходцами считаются мастера Оружейной палаты Московского Кремля 17 века; отмечают и влияние Польши, а также ввоз зеркал на территорию Российского царства.

При дворе Петра I появляются европейские художники, в то числе и Луи Каравак, писавший портреты как российского императора, так и членов его семьи; одним из первых создавал иконы для православных церквей.

Благодаря реформам Петра Великого, в том числе и Синодальной, произошло выделение иконописцев как отдельной личности, ведь ранее считалось что икона была написана «церковью»; установлен регламент и правила церковной живописи. Какой материал только не использовали для написания в этот период – стекло, полотно, медь; зафиксированы случаи, когда изображения создавались на черепах больших рыб и на маленьких высушенных рыбках (дорожный вариант).

Развитие лубочного искусства (потешный лист), изначально как вид народного творчества, тоже является характерным для этого времени. Очень часто в этом изображении содержится развернутое повествование, поясняющее сюжет. Одним из ярких примеров можно выделить «Как мыши кота хоронили» — современники 18 века предполагали, что старообрядцы так изобразили похороны Петра I.

Финальным завершением программы 11.06 стало выступление Государственного Кремлевского оркестра Управления Делами Президента России, премьера фестиваля.

Тематика произведений была посвящена разным эпохам в развитии Государства Российского.

Волшебным образом, резкие и плавные взмахи палочки, принадлежащей дирижеру, воплощали с помощью флейт, труб, скрипок работы Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других великих композиторов.

Непередаваемо, до дрожи, мелькают в воображении картины одна за одной:

Вот перед нами под барабанную дробь бравый конь с наездником-предводителем ведет отряд на защиту земель от половцев; гордо развивается знамя, лучи солнца отражаются от кольчуги – это «Шествие князей» из оперы-балета «Млада».

А вот следом шум кареты, брусчатка, ступени к парадному входу – и дама в бальном платье под руку с кавалером кружатся под Полонез из оперы Евгений Онегин.

Спустя пару минут снежная буря затягивает пеленой, где-то рядом мелькают очертания многовековых сосен. Немного успокоившись, Господин Зима вновь принимается за работу под «Вальс» Свиридова к произведению Пушкина «Метель».