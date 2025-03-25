Госдума запретила размещать рекламу на ресурсах нежелательных в РФ организаций

Депутаты Государственной Думы во вторник, 25 марта, приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Об этом сообщает сайт парламента.

Согласно новым нормам, запрещается размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, признанных нежелательными на территории России, а также на платформах общественных или религиозных объединений и других организаций, в отношении которых суд вынес решение о ликвидации или запрете. Дополнительно запрет распространяется на ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Аналогичный запрет уже действует в отношении размещения рекламы на ресурсах, принадлежащих иностранным агентам.

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«Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой, даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», — ранее отмечал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — подчеркнул он.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.